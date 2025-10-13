Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Göktepe Mahallesi’nde yaşayan kadınlar, yöresel kültürü yaşatmak için hamur yoğurma leğenlerini enstrümana dönüştürerek geleneksel oyunlarını sahneliyor.

Göktepe Mahallesi kadınları, asırlık Muğla geleneklerini sürdürüyor. Yöresel kıyafetlerini giyerek düğünlerde, şenliklerde ve yerel festivallerde sahne alan kadınlar, kullandıkları ilginç müzik aletiyle izleyenlere eğlenceli anlar oluşturuyor. Grup, ritim tutmak için davul, zurna gibi bilindik enstrümanlar yerine, evlerde ekmek ve hamur yoğurmak için kullanılan metal hamur leğenlerini kullanıyor. Leğenlere vurdukları yöresel ritimler eşliğinde oynadıkları oyunlar, etkinliklere neşe katıyor.