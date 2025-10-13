Yüreğir Belediyesi ve Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen "Bilim, Eğitim ve Gastronomi İçin Güç Birliği" programının tanıtım toplantısı, Yüreğir Gastronomi Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Gastronomi alanında kariyer yapmak isteyen gençlere ilham vermeyi ve onları sektöre hazırlamayı amaçlayan program kapsamında, alanında uzman isimler Yüreğirli gençlerle bir araya geldi. Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı’nın ev sahipliği yaptığı etkinliğe İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinliğe katılan ünlü şefler Somer Sivrioğlu ve Türev Uludağ, tecrübelerini paylaşarak genç şef adaylarına yol gösterdi. Adana’da olmaktan büyük mutluk duyduğunu ifade eden Şef Somer Sivrioğlu, "Dünyanın en güzel şehirlerinden birinde, dünyanın en güzel işlerinden birini yapıyorsunuz. İnanılmaz bir gastronomi cennetinde yaşıyorsunuz" diye konuştu.

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı ise "Gastronomi, sadece bir meslek değil, aynı zamanda kültürel bir mirasın yaşatılmasıdır. Gençlerimizi bu alanda desteklemekten gurur duyuyoruz. Üniversitemizle kurduğumuz bu iş birliği sayesinde Gastronomi Merkezi’mizde bilimsel altyapısı güçlü, vizyon sahibi şefler yetiştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Rektör Prof. Dr. Adnan Sözen de üniversitenin eğitim ve araştırma alanındaki birikimini topluma aktarmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, bu iş birliğinin gençlerin mesleki gelişimine katkı sağlayacağına inandıklarını ifade etti.

Yüreğir Belediyesi ile Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi arasında yapılan iş birliği ile Yüreği Gastronomi Merkezi, üniversitenin Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerinin kullanımına tahsis edileceği ifade edildi.

Haftanın iki günü Gastronomi Merkezi’ni kullanacak olan öğrencilerin, teorik bilgilerini profesyonel bir mutfak ortamında pratiğe dönüştürme ve sektöre hazırlanma imkanı bulacakları kaydedildi.

Program kapsamında gastronomi merkezinde uygulamalı eğitimler, atölye çalışmaları, seminerler ve yarışmalar düzenlenerek gençlerin aktif katılımı teşvik edilecek.