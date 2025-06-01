Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü, Batman Petrolspor ile Artı Değer Vanspor maçı öncesi bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan iddialara karşı açıklamalarda bulundu.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında, Elazığ Emniyet Müdürlüğümüz üzerinde algı oluşturulmaya çalışılarak "Kayseri’ de oynanacak olan playoff müsabakasına Elazığ sporlu taraftarların gireceği ve olay çıkartacakları şeklinde müdürlüğümüzce bilgi verildiği" iddia edilerek gerçekleri yansıtmayan paylaşımlarda bulunulmuştur. Elazığ Emniyet Müdürlüğümüze iftira niteliği taşıyan paylaşımlar ile ilgili olarak hukuki yollara başvurulacaktır" denildi.