Elazığ Belediyesi, vatandaşların sıklıkla tercih ettiği Millet Bahçesinde kapsamlı temizlik, bakım ve düzenleme çalışmaları gerçekleştirdi.

Elazığ Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent genelinde refüj ve yeşil alanlarda temizlik ve bakım çalışmalarına rutin bir şekilde devam ediyor. Ekipler ayrıca, vatandaşların dinlenme ve sosyalleşme alanı olarak yoğun şekilde kullandığı park ve yeşil alanlardaki temizlik, bakım ve düzenleme çalışmalarına da aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Elazığ Belediyesi ekipleri, Millet Bahçesinde çim biçme, budama ve yabani ot temizliği, ahşap alanların bakımı ve boyanması, havuz temizliği, parke ve bordür onarımları, yeşil alanların düzenlenmesi, temizliği ve sulama çalışmalarında bulundu.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, şehir estetiğini geliştirmek ve vatandaşlara dinlenme alanlarında daha huzurlu ve konforlu bir ortam sunmak amacıyla, yeşil alanlar ve parklarda düzenleme çalışmalarının yaz ayları boyunca belirli aralıklarla devam edeceği belirtildi.