Elazığ Belediyesi, her yıl Muharrem ayı vesilesiyle düzenlediği geleneksel aşure ikramını, bu yıl da üç gün boyunca ve üç farklı noktada vatandaşlarla buluşturacak.

Elazığ Belediyesi, paylaşma ve dayanışmanın sembolü olan Muharrem ayı kapsamında anlamlı bir etkinlik gerçekleştirecek. Bu kapsamda Elazığ Belediyesi, vatandaşlara kardeşlik, paylaşma, dayanışma ve bereketin simgesi olan aşure ikramında bulunulacak.

Aşure ikramlarının ilki bugün saat 20.30’da Kültür Parkta gerçekleştirilecek. 4 Temmuz Cuma günü ise aşure saat 13.00’te 15 Temmuz Demokrasi Meydanında dağıtılacak. 5 Temmuz Cumartesi akşamı ise saat 21.00’de aşure ikramı, Harput Balakgazi Parkında yapılacak. Böylece Elazığ Belediyesi tarafından üç gün boyunca ve üç farklı noktada aşure ikram etme geleneği sürdürülmüş olacak.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Bolluk, birlik, beraberlik ve bereketin simgesi Muharrem ayında, paylaşma ve dayanışmanın simgesi olan aşure etkinliği, vatandaşlarımızın bir araya gelerek birlik duygusunu güçlendireceği, aynı zamanda kültürel mirasımızın yaşatılacağı bir buluşma olacak. Bu anlamlı etkinliğe bütün vatandaşlarımız davetlidir’’ denildi.