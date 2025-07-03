Maltepe Tostos Oyunevi ve Atölyesi’nde eğitim alan minik öğrenciler, Maltepe Belediyesi’nce çocuklara tarımı ve doğayı sevdirmek için kurulan Çocuk Tarım Parkı’nı ziyaret etti. Burada yetişen çeşit çeşit meyve ve sebzelerle ilgili bilgi alan çocuklar, boş alana domates fidesi dikerken, sepetlerle topladıkları meyve ve sebzeleri de tattı.

Maltepe Belediyesi’nin Çocuk Tarım Parkı minik ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Kurulduğu günden bu yana çok sayıda çocuğun ziyaret ettiği parkın son konukları Tostos Oyunevi ve Atölyesi öğrencileri oldu. Oyunevinden 10 çocuk, öğretmenleri ve aileleriyle birlikte parkı gezerek keyifli bir gün geçirdi. Parkta yetişen meyve ve sebzelerle ilgili ekiplerden bilgi alan çocuklar, sepetlerini de yanlarına alarak sebze ve meyve topladı. Bazı çocuklar topladıkları sebze ve meyvelerin tadına bakarken, bir yandan da tarım parkındaki meyve ve sebzelerin yetişme süreçlerini öğrendi. Etkinliğin sonunda aromatik bitkiler bölümünde çocuklara lavanta, ada çayı ve biberiye gibi güzel kokulu bitkiler hakkında bilgi verildi.

Velilerden belediyeye teşekkür

Etkinliğe katılan velilerden Özlem Bektaş, "Çocuklarla beraber salatalık ve biber topladık. Henüz oluşmayan meyveleri gördük. Kayısı ağacımızı gördük, zeytin ağacımızı gördük. Çok güzel biberler yetişmiş, domatesler kızarmaya başlamış. Güzel bir yer olmuş. Burayı bize sağladıkları için, Maltepe’ye böyle bir yer kazandırdıkları için çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Nejla Kazan adlı veli ise, "Çok güzel biberler topladık. Ela yıkamadan bile tadına baktı. Salatalıklarımızı ve patlıcanlarımızı da topladık. Yetişmekte olan meyve ağaçlarımızı gördük. Çok mutlu olduk, çok güzel vakit geçirdik burada. Maltepe Belediyesi’ne Maltepe’nin göbeğinde böyle bir yer kazandırdığı için teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.