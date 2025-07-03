Elektrik ve su tüketiminden indirimli yararlanan şehit yakınları şehit aileleri ve gaziler, bundan böyle doğalgaz kullanımından da indirimli faydalanacak.

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı tarafından Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktan ile yapılan görüşmeler sonrası şehit aileleri ve gaziler elektrik ve su kullanımının ardından doğal kullanımından da indirimli olarak yararlanacakları açıklandı.

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Abdurrahman Yılmaz, "Bilindiği üzere şehit ailelerimiz ve gazilerimiz doğalgaz tüketiminde indirim yapılmasına dair bir düzenleme bulunmaktaydı. Elektrik ve su tüketiminde yapılan indirim, doğal gaz tüketimi için yapılmıyordu. Vakfımızca yapılan çalışma ve gelişimler sonucunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Alparslan Bayraktar ve BOTAŞ Genel Müdürü Sayın Burhan Özcan ile görüşülmüştür. Bundan böyle şehit ailelerimiz ve gazilerimiz doğal gaz aboneliklerinde faturalarını indirimli olarak ödeyecektir. Şu anda bu indirimin kapsamı ve ne şekilde uygulanacağı konuları düzenlenmekte olup detaylar netleşince önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır" dedi.