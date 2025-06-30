Elazığ Belediyesinin yaz etkinlikleri, "Gezici Tiyatro Şenliği" ile devam etti.

Elazığ Belediyesinin geleneksel hale getirdiği yaz etkinlikleri, gerçekleştirilen programlarla ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda, hafta sonu Kültür Park Amfitiyatroda Gezici Tiyatro Şenliği gerçekleştirildi. Program öncesi konuşan Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu; "Elazığ Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları, göreve geldiği günden itibaren her zaman Elazığlılara en güzel hizmetleri sunmaya gayret etti. Sayın Başkanımız, bir yandan vizyon projeleri birer birer yatırıma dönüştürürken, kültür ve sanat alanında insanımıza en güzel hizmetleri sunmanın önemini de her zaman vurgulamıştır. Elazığ Belediyesi olarak bu kapsamda Yaz Etkinlikleri programımızı başlattık. Amacımız; ailelerimize, çocuklarımıza, insanımıza yaz akşamlarını dolu dolu yaşatabilmektir. Bu etkinliklerimiz yaz mevsimi boyunca devam edecek" dedi.

Daha sonra etkinliğe geçildi. İlk olarak çocuklar ve aileler için çeşitli yarışmalar düzenlenirken, palyaço gösterileri de çocukların beğenisini topladı. Ardından Şahane Afacanlar isimli çocuk oyunu sahnelendi. Daha sonra programda, Erhan Karaman ve Yunus Emre Aladağ tarafından gerçekleştirilen müzik dinletisine yer verildi. Etkinliğin sonunda da yetişkinler için sahnelenen "Guşik" adlı tiyatro oyunu ilgi gördü. Oyun sonunda izleyiciler oyuncuları alkışladı.

Elazığ Belediyesi yaz etkinlikleri, bu akşam Harput Sarahatun Meydanında gerçekleştirilecek olan mehteran konseri ile devam edecek.