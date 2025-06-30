Manavgat Belediyesi’ne bağlı Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde 2025-2026 eğitim öğretim yılı ön kayıt süreci başladı.

Belediyeye bağlı kreş ve gündüz bakımevleri, çocukların sosyal, duygusal ve akıl gelişimlerini destekleyecek nitelikli eğitim ortamları sunarken, 36-68 ay arasındaki çocukların başvuruları kabul ediliyor.

Kayıt başvuru takvimi

30 Haziran-1 Ağustos 2025 tarihleri arasında doğrudan Çolaklı Kreş ve Gündüz Bakımevi’nden ve Taşağıl Kreş ve Gündüz Bakımevi’nden doğrudan başvurular alınacak. Side, Sarılar ve Türkan Sözen Kreş ve Gündüz Bakımevleri için ise 7-11 Temmuz 2025 tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi’nden başvurular alınacak.

Başvuru yapmak isteyen aileler, ilgili merkezlerden veya Manavgat Belediyesi’nin resmi kanallarından kayıt şartları ve gerekli evraklar hakkında detaylı bilgi edinebilecek.