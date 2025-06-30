DÜZCE (İHA) – Düzce’de polis ve jandarma ekiplerince icra edilen operasyonlarda 46 kişi hakkında uyuşturucudan işlem yapıldı, 2 kişi tutuklandı.

Düzce’de uyuşturucu madde satıcılarına ve kullananlara yönelik polis ve jandarma ekiplerince operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 23-29 Haziran tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 39 olaya müdahale edilirken, 2 kişi tutuklandı. Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 46 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

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Yapılan çalışmalarda ise 57 adet sentetik ecza, 33,65 gram esrar, 36,33 gram metamfetamin, 505 gram skunk, 117,71 gram bonzai, 50 kök kenevir, 3 adet extacy, 74 gram bonzai hammaddesi, 4 adet payp ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Kaynak: İHA