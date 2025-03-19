İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu avukatı aracılığıyla mesaj yayınladı. Moralinin yerinde olduğunu belirten İmamoğlu "Biz bu süreçten güçlenerek çıkacağız" dedi.İSTANBUL (İGFA) - Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda gözaltında olan Ekrem İmamoğlu avukatı Mehmet Pehlivan ile sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"BIZ BU SÜREÇTEN GÜÇLENEREK ÇIKACAĞIZ"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nu bugün saat 11:00’da ziyaret ettim. Başkanımızın milletine bir mesajı daha var:

“Moralim gayet iyi, herkesin de morali iyi olsun, biz bu süreçten güçlenerek çıkacağız. Hiçbir şey milletin iradesinden, ferasetinden daha büyük değildir. Milletin iradesi bir kişiden büyüktür.”

https://twitter.com/mehmettpehlivan/status/1902363196993716235