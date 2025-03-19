Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın birbirini anladığını ve birbirine güvendiğini ifade etti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu. Sözcü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın iyi bir ilişki içinde olduğunu ve ciddi şekilde zarar gören ABD-Rusya ilişkilerini adım adım yeniden tesis etme konusunda kararlı olduklarını ifade etti. Peskov, "Putin ve Trump’ın birbirlerini iyi anladıklarını, birbirine güvendiklerini ve Rusya-ABD ilişkilerinin normalleşmesi için adım adım çalışmayı hedeflediklerini söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Peskov, iki ülkenin başkanları arasında uzun zamandır doğrudan telefon hattı, gerektiğinde video bağlantısı olduğunu, ancak Joe Biden yönetimi sırasında bu hattın neredeyse hiç kullanılmadığını belirtti. Peskov, "Elbette Rusya ve ABD çok büyük ülkeler. Önceki ABD yönetimleri sırasında çok fazla şey bozuldu. Bu yüzden elbette bu ilişkileri yeniden kurmak için iki başkanın iradesiyle zaman ve çaba gerekecektir. Ancak şimdilik iki başkanın bu güçlü iradesi, her iki ülkenin ilişkileri iyileştirme yolunda ilerleyeceğinin garantisidir" dedi.

Peskov, ABD-Rusya arasındaki bir sonraki temasların kesin tarihleri ve formatının bugün ve yarın kararlaştırılacağını aktardı.

"Elektrik tesisine yönelik saldırılar anlaşmaya yönelik bir sabotajdır"

Peskov ayrıca Ukrayna’nın gece saatlerinde Rusya’da elektrik tesisini hedef aldığı saldırıyı, "anlaşmaya yönelik bir sabotaj" olarak gördüğünü söyledi. Peskov, "Bu saldırıların başlatıldığı anda Rusya Devlet Başkanı’nın, Rusya Başkomutanı’nın emriyle (enerji tesislerine yönelik saldırıların 30 gün süreyle durdurulması) ilgili haberler halihazırda yaygın bir şekilde mevcuttu. Kiev rejimi bu saldırıları iptal etmek için hiçbir şey yapmadı. Bu nedenle, bu tür eylemler kesinlikle bu ortak çabalara aykırıdır" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya ile Ukrayna’nın karşılık olarak enerji altyapılarına yönelik saldırıları 30 gün süreyle durdurulması önerisini kabul etmişti.