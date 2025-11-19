Mersin’de düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Ülkeleri 2. Tur Operatörleri Forumu, çeşitli ülkelerden tur operatörleri ve turizm sektörü temsilcilerinin katılımıyla başladı. Programa, Mersin Valisi Atilla Toros da katılarak bir konuşma gerçekleştirdi.

Forumun açılışında konuşan Vali Atilla Toros, Mersin’in tarih, kültür ve doğanın iç içe geçtiği eşsiz bir şehir olduğunu vurgulayarak, "Tarihin izleriyle yoğrulmuş, bereketin ve emeğin yurdu olan bu kadim şehir; geçmişi bugüne taşıyan, her adımda yeni bir hikaye sunan, berrak denizi ve yılda 300 gün parlayan güneşiyle insanı saran bir şehirdir. Mersin; insanlık mirası hazineleri, antik kentleri, ören yerleri ve üç semavi dine ait eserleriyle adeta bir açık hava müzesidir. Bu şehri turizmin önde gelen destinasyonlarından biri yapmak için kararlılıkla ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

Forum kapsamında Türkiye, Azerbaycan, İran, Pakistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Rusya’dan yaklaşık 50 tur operatörü, seyahat acentesi ve turizm işletmesi yöneticisi Mersin’de bir araya geldi.

Turizm sektöründeki iş birliklerini artırmayı ve ikili görüşmeler yoluyla yeni fırsatlar oluşturmayı amaçlayan buluşma, 18-19 Kasım tarihlerinde Mersin’de, 20-22 Kasım tarihlerinde ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde devam edecek.