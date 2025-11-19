Mersin Valisi Atilla Toros’un katılımıyla Tarsus ilçesinde geniş kapsamlı asayiş ve huzur uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin katıldığı denetimler, 44 farklı noktada eş zamanlı olarak yapıldı. Toplam 158 ekip ve 713 personelle yürütülen uygulamalarda 8 bin 998 kişi sorgulandı. Kontrollerde, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 32 kişi yakalandı.

Trafik denetimlerinde ise 3 bin 399 araç kontrol edildi, kusurlu bulunan 89 araca cezai işlem uygulandı, 17 araç trafikten men edildi.

Uygulamalarda ayrıca 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, bir miktar sentetik ecza ve uyuşturucu madde ele geçirildi.