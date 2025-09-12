Antalya’nın Manavgat ilçesinde otel servisi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü yaralandı. Kaza sonrası trafik ekiplerine aracı kendisinin kullandığını söyleyen kişi, yalanı ortaya çıkınca gözaltına alındı.

Kaza, Kavaklı Mahallesi 6522 Sokak üzerinde Sarılar Cumhuriyet Caddesi istikametine seyir halindeki Kemal Alagöz’ün kullandığı 06 RSH 53 plakalı otel servisinin, İlçe Jandarma Komutanlığı yönüne dönmek isteyen 07 LVD 45 plakalı hafif ticari araçla çarpışması sonucu meydana geldi.

Çarpışmanın etkisiyle yaralanan 17 yaşındaki sürücü Emre K., 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Trafik ekiplerini yanıltmaya çalıştılar

Kazanın ardından trafik ekiplerinin sürücülerden belge istemesi üzerine Nadım K. isimli kişi, hafif ticari aracı kendisinin kullandığını beyan etti. Nadım K.’ya alkol testi yapılırken, servis sürücüsü ise aracın yaralı genç Emre K. tarafından kullanıldığını söyledi. Bunun üzerine olay yerine polis ekibi çağrıldı.

Nadım K.’nın beyanının gerçeği yansıtmadığı belirlenince yalan beyandan dolayı hakkında işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Ceza 27 bin 356 TL

Gerçek sürücünün 17 yaşındaki Emre K. olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi. Trafik ekipleri, Emre K. ve araç sahibine toplam 27 bin 356 TL para cezası uyguladı.