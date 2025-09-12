İzmir Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Zabıta Teşkilatı’nın 199. kuruluş yıl dönümünde belediye zabıta personeliyle bir araya geldi.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi Kibar Sosyal Tesisler’de düzenlenen kahvaltı programında Başkan Kınay, zabıtanın emeğin, sağlığın, güvenliğin ve kamusal düzenin teminatı olduğunu vurguladı.

Başkan yardımcılarının da katıldığı programda Kınay, zabıta personeline hitaben, “Sayımız az, imkânlarımız sınırlı olsa da sizler tüm yüreğinizle ve emeğinizle bu yükün altına giriyorsunuz. Sahada ortaya koyduğunuz fedakârlık paha biçilemez” dedi.

Konuşmasında yeni kadro taleplerine de değinen Başkan Kınay, “Önceliğimiz zabıta kadro sayısını artırmak ve yükümüzü paylaşmak olacak. Bunun yanında ekipman, çalışma koşulları ve desteklerle ilgili adımlarımız da sürecek” ifadelerini kullandı. Ve “Bugün elimizde kalan en değerli şey, dayanışmamız, bir arada duruşumuz ve aydınlık günlere olan kararlı yürüyüşümüzdür. Ne yaparlarsa yapsınlar, biz dimdik ayakta kalacağız, bir arada olacağız. Bugün yaşadığımız zorluklar, aslında karanlığın son adımlarıdır. Sizlerle birlikte çok daha güzel günlerde, çok daha coşkulu kutlamalarda bir araya geleceğiz. İyi ki varsınız” diye konuştu.

Karabağlar Belediyesi Zabıta Müdürü Özkan Gözcü kısa bir konuşma yaparak, zabıtanın yoğun çalışmaları ve etik değerlerle yürüttükleri hizmetlerden bahsetti.

Program, emekli olan Ramazan Özgün’e Başkan Kınay tarafından hizmetleri için plaket takdimiyle sona erdi.