Samsun’un Vezirköprü ilçesinde Bebek ve Çocuk Kütüphanesi’nde eğitimlerini tamamlayan 0-3 yaş grubu 54 bebek, sertifikalarını aldı.

Belediye Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Fazıl Ahmet Paşa Halk Kütüphanesi Müdürü Kani Yılmaz, "Vezirköprü Bebek ve Çocuk Kütüphanemiz Türkiye’nin 9. bebek kütüphanesi olma özelliğini taşımaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediye iş birliği ile açılmış olup, 24 Nisan 2023 tarihinden bu yana 0-6 yaş gurubuna hizmet vermektedir. Kütüphanemizde 500 bebek üye ve bin 300 kitap mevcuttur" dedi.

Konuşmanın ardından programda eğitimlere katılan bebeklerin duygu ile düşüncelerini ifade ettikleri ve eğitim süreçlerini gösteren video gösterimi gerçekleştirildi. Program, eğitimlerini tamamlayan 54 bebeğin sertifikalarını protokol üyelerinin elinden almasından sonra çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Sertifika törenine ayrıca Vezirköprü İlçe Kaymakamı Özgür Kaya, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Vezirköprü Devlet Hastanesi Başhekimi Mevlüt Güven ile eğitimlerini tamamlayan bebekler ve aileleri katılım sağladı.