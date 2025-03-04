Akdeniz Belediyesi tarafından üniversite öğrencilerine yönelik sağlanan öğrenim yardımı desteğinin ikinci taksiti öğrencilerin hesaplarına yatırıldı. Akdeniz Belediyesi tarafından öğrencilere eğitim hayatlarında maddi destek sağlamak amacıyla verilen bu yardımla, eğitimlerini daha rahat sürdürebilmeleri için bir katkı sağlaması amaçlanıyor.

Akdeniz ilçesinde ikamet eden, 4 yıllık lisans öğrencilerine 3.000 lira, 2 yıllık ön lisans öğrencilerine 2.000 lira bugün itibari ile hesaplara yatırıldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Belediye Başkan V. Zeyit Şener; "Gençlerimizin eğitim hayatlarını desteklemek ve onların geleceğe güvenle hazırlanmasına katkı sunmak en büyük önceliklerimizden biri. Bu kapsamda, öğrencilerimize yönelik sağladığımız öğrenim yardımlarının ikinci taksitini hesaplara yatırmış bulunuyoruz. Eğitim hayatlarında başarılar diliyor, her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz" dedi.

Öğrencilere yönelik eğitim destek programlarının devam edeceğini belirten Belediye Başkan V. Zeyit Şener, gençlerin başarılı ve aydınlık bir gelecek inşa etmeleri için her türlü desteği sunmaya devam edeceklerini vurguladı.