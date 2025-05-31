Eğitimcilerin haklarını savunmak amacıyla faaliyet gösteren Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen), 15 Mayıs itibarıyla tamamlanan resmi tespit süreci sonucunda, Manisa’da üst üste 16’ncı, Türkiye genelinde ise 14’üncü kez yetkili sendika oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından her yıl gerçekleştirilen sendikal yetki tespit süreci kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ve devlet üniversitelerinde görev yapan kamu görevlilerinin sendika üyelik sayıları belirlendi. Resmi mutabakat metinlerinin imzalanmasının ardından, Eğitim-Bir-Sen’in hem yerelde hem de ülke genelinde yetkili sendika olduğu netleşti.

Manisa genelinde 6 bin 23 üyeye ulaşan Eğitim-Bir-Sen, bu sayıyla kentteki en yüksek üye sayısına sahip sendika olma unvanını sürdürdü. Türkiye genelinde ise geçtiğimiz yıla göre yaklaşık 7 bin yeni üye kazanarak toplam üye sayısını 428 bin 632’ye çıkardı.

"Eğitim çalışanlarının güveni tescillendi"

Eğitim-Bir-Sen Manisa 1 No’lu Şube Başkanı Ahmet Yasav, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, elde edilen bu yetkinin eğitim çalışanlarının sendikaya duyduğu güvenin ve teveccühün bir göstergesi olduğunu söyledi. Yasav, "Temsil yetkimiz 2011 yılında bize emanet edildi, bu yıl 14’üncü kez ülke genelinde tescil edilmiş oldu. Bu başarı, kararlı ve ilkeli mücadelemizin sonucudur." dedi.

Yasav, sendikanın sadece özlük haklarıyla sınırlı bir sendikal anlayışla değil, aynı zamanda milli değerleri merkeze alan sosyal ve kültürel bir sorumlulukla hareket ettiğini ifade etti.

"Kritik dönemlerde milletimizin yanında olduk"

Pandemi, 15 Temmuz ve son yaşanan depremler gibi zor dönemlerde Eğitim-Bir-Sen teşkilatının her zaman sahada olduğunu vurgulayan Yasav, "Üyemizin ve milletimizin her ihtiyaç anında yanında olduk. Bu, kuru bir sendikal anlayış değil; sorumluluk bilinciyle hareket eden bir teşkilat anlayışıdır" diye konuştu.

"Sendikal mücadelemiz devam edecek"

Sendikanın kurucusu merhum Mehmet Akif İnan’ın ’Sendikal mücadele sadece hak aramak değil, aynı zamanda değer üretmektir’ anlayışıyla hareket ettiklerini söyleyen Yasav, "Eğitim-Bir-Sen olarak köklü mücadelemizi sürdürecek, milletimize ve eğitim çalışanlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.

Yasav, sözlerini şöyle tamamladı: "Bizimle bu yolda yürüyen, bize güç veren 428 bin 632 üyemize gönülden teşekkür ediyoruz. Bugün omuz omuza daha güçlüyüz, yarın hep birlikte Türkiye olarak daha da güçlü olacağız."