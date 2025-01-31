Isparta’daki Eğirdir Gölü’nde yasa dışı avlanan 100 kilogram canlı kerevit yeniden göle bırakıldı.

Türkiye’nin dördüncü büyük gölü Eğirdir Gölü’nde yasa dışı avcılıkla mücadele aralıksız sürüyor. 15 Kasım’da başlayan kerevit av yasağı kapsamında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekiplerince Eğirdir-Gelendost ilçesi Yenice köyü açıklarında denetim yapıldı. Yapılan kontrollerde kaçak avcılıkta kullanılan 230 adet pinter ele geçirilirken, içerisindeki 100 kilogram canlı kerevit göle iade edildi.

Denetimlere ilişkin açıklamalarda bulunan Su Ürünleri Mühendisi Dr. Bayram Korkmaz, "Kerevitlerimiz üreme döneminde. Yakaladığımız kerevitleri canlı olarak göle iade ediyoruz. Kerevit pinterlerine ise 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu gereği el koyuyoruz. Sürdürülebilir balıkçılık adına kontrol faaliyetlerimiz devam edecek" dedi.