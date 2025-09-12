Türkiye’nin köklü Ege Bölgesinin ilk yükseköğretim kurumu olan Ege Üniversitesinin uluslararası kabul gören Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi logolu diploma kullanma hakkı kazanan program sayısı 70’e yükseldi.

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logosuna sahip program sayısının her yıl artış gösterdiği süreçte, Ege Üniversitesi önemli bir başarıya imza atarak Türkiye’de birinci sırada yer aldı. 2020 yılında 5 programıyla TYÇ logosu kullanma hakkı elde eden Ege Üniversitesi, sonraki yıllarda bu sayıyı düzenli olarak artırarak 2025 yılı itibarıyla 70 programa çıkardı.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Tam akredite, milli yenilik ödüllü, spor dostu kampüs unvanlı ve sağlık temalı öncü araştırma üniversitemiz olarak eğitim programlarımızın kalitesini her alanda tescillemeye devam ediyoruz. Yükseköğretimde kalite güvencesi, öğrenci odaklı eğitim ve uluslararası tanınırlık açısından önemli bir yapı taşı olan Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi sürecinde üniversitemiz büyük bir başarıya daha imza attı. Cumhuriyetimizin 70. yılında, 70 programımız ile TYÇ logosu almaya hak kazanarak Türkiye’de birinci sırada yer aldık. 2020 yılında 5 programla başladığımız bu yolculukta, 2021 ve 2022’de 8, 2023’te 13, 2024’te 56 programa ulaştık. 2025 yılı itibarıyla ise bu sayıyı 70’e yükseltmiş olmamız, kalite odaklı eğitim vizyonumuzun istikrarlı şekilde büyüdüğünün somut göstergesidir" dedi.

Ege Üniversitesinin eğitim kalitesini ve uluslararası düzeydeki başarısını vurgulayan Rektör Prof. Dr. Budak, "Hepimizin bildiği gibi TYÇ logosu, uluslararası geçerliliği olan bir kalite etiketi olarak kabul ediliyor. Diplomalarda yer alması, mezunlarımızın niteliklerinin tanınmasına, diplomalarının uluslararası düzeyde geçerliliğine ve istihdam imkânlarının artmasına katkı sağlıyor. Ayrıca TYÇ logosu, yükseköğretim staj yeterliliklerinin ve yurt dışında geçirilen öğrenim dönemlerinin kazanımlarının karşılıklı tanınmasına, yatay ve dikey öğrenci hareketliliğinde ise büyük kolaylık sunuyor. Bu başarımız, üniversitemizin eğitim-öğretim niteliğinin uluslararası kalite standartlarını karşıladığını bir kez daha tescillemiştir. Ege Üniversitesi olarak, ilerleyen yıllarda TYÇ logosu almaya hak kazanan program sayımızı daha da artırmayı hedefliyoruz. Emeklerinden ve kalite odaklı çalışmalarından dolayı uluslararası arenada tanınırlığımıza ve bilinirliğimize katkı sunan akademik birimlerimizin yöneticilerine ve akademik ve idari personelimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.