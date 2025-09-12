Tokat’ın Reşadiye ilçesinde yer alan Hasanşeyh beldesi adını 11 yüzyılda Anadolu’nun Türkleşme sürecinde şehit düşen Danişmentli Melik Gazi’nin cephe komutanlarından Hasan Gazi’den alıyor.

İlçeye bağlı Hasanşeyh beldesi, adını 11. yüzyılda Anadolu’nun Türkleşmesi sürecinde bölgeye yerleşen Danişmentliler’in kahraman komutanlarından Hasan Gazi’den alıyor. Melik Emir Gazi’nin silah arkadaşı olan Hasan Gazi’nin, Horasan’dan gelen uç beyleri arasında yer aldığı ve Rumlar üzerine düzenlenen seferlerde şehit düştüğü rivayet ediliyor.

Tekke köyünden Hasanşeyh’e

1075-1085 yılları arasında Orta Asya ve Azerbaycan’dan Anadolu’ya göç eden Karaöylü/Karaevli oymağı, Tokat ve çevresine yerleşti. Bu oymaktan küçük bir topluluk, bugün Hasanşeyh’in bulunduğu bölgeye geldi. Kasabanın ilk adı Tekke Köyü olarak kayıtlara geçti. XII. yüzyılda Hasan Gazi’nin bölgeye yerleşmesiyle birlikte köyün adı "Şeyh Hasan Tekkesi" olarak değişti. Bugün Hasan Gazi’nin türbesi, beldenin Hasangazi Mahallesi Mezarlığı’nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

1971 yılında belde oldu

Hasanşeyh’te belediye teşkilatı ise resmi olarak 1971 yılında kuruldu. Danıştay 3. Dairesi’nin 29 Mayıs 1971 tarihli kararıyla uygun görülen süreç, 11 Ağustos 1971’de resmileşti. Hasanşeyh Belediyesi 12 Haziran 1972 tarihinde faaliyete başladı. Belde, tarihî köklerine sahip çıkılarak Hasan Gazi’nin adıyla anılmaya devam ediyor.Bölge, tarihî geçmişiyle Anadolu’nun Türkleşme sürecine ışık tutarken, Hasan Gazi’nin mirası da belde kimliğinin temelini oluşturuyor.

Recep Külekçi, "Bu mübarek zat Melik Gazi’nin cephe komutanlarından Horasan’dan gelirken burada şehit düşmüş. Bir şehidimiz de biraz ileride var. Horasan’dan gelirken bu mübarek burada şehit düşüyor. Mübareğin naaşı da burada defnedilmiş. Türbeyi de halkımız yaptırdı. Önceki dönem başkanlarımızdan Salih başkanımız bize önderlik etti ve bizler de üstüne koyarak buranın düzenlemesini yaptık. Bu mübarek zat burada yatıyor. Bu zat nedeniyle hem mahallemizin hem de beldemizin ismi Hasanşeyh’tir" dedi.