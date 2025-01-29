Aydın’ın merkez ilçesi Efeler’in sembolü haline gelen ve bir zamanlar belediye ekiplerince toplanıp reçele dönüştürülerek milli servete katkı sağlayan turunçlar, şimdilerde çürümeye terk edildi. Yerlere dökülen turunçları gören Efelerli vatandaşlar ise duruma tepki göstererek meyvelerin ziyan olduğuna dikkat çekti.

Aydın’ın Efeler ilçesinin hemen hemen her sokağı ve caddesinde bulunan turunç ağaçlarının meyveleri değerlendirilemiyor. Ağaçların yeşil görüntüsü açısından şehre ayrı bir hava katan ancak hasat dönemi zamanında turunçların başında kalması ise milli servetin yok olmasına neden oluyor. Zamanla büyüyüp ve ağaç başında çürüyen turunçlar daha sonra da ağaç dibine de dökülüp çevre kirliliğine neden oluyor.

Efeler Belediyesi’nin kuruluşundan bu yana toplanan ve reçel yapılan turunçların ziyan olduğunu gören vatandaşlar ise yetkililere seslenerek çözüm bulunmasını istedi.