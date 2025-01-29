Adana’da kimliği belirsiz bir şahıs, peyzajcıdan 6 çam fidanı, 1 alacalı taflan bitkisi çaldı. O anlar saniye saniye görüntülenirken yaklaşık 20 bin lira zarara uğradığını söyleyen iş yeri sahibi, hırsızın bir an önce yakalanmasını istedi.

Edinilen bilgiye göre olay, 25 Ocak Cumartesi akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Kasım Gülek Bulvarı’nda bulunan peyzajcıda meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde Yasin Karakütük’e ait peyzajcının önüne gelen kimliği belirsiz şahıs önce etrafı gözetleyip ardından da sırayla 6 çam fidanı ve 1 alacalı taflan bitkisini çaldı.

Yolun karşısına geçip cipine bindi ve gitti

Bitkileri tek tek çalan şahıs daha sonra yolun karşısındaki cipine binerek gitti. Bu anlar saniye saniye görüntülendi.

20 bin liralık zarara uğradığını anlatan işletme sahibi Yasin Karakütük, “Kimliği belirsiz şık giyimli bir kişi gelip burada duran fidanları alıp gitmiş. Bir tanesini biz zor kaldırırken adam ikişer ikişer götürmüş. Polise gidip şikayetçi oldum. Şahsın bir an önce yakalanmasını, zararımızın giderilmesini istiyorum. Zaten işler durgun, bir de böyle hırsızlık olunca çok mağdur oldum” dedi.