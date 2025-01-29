Mustafa Kemal Atatürk’ün 110 yıl önce Çanakkale Savaşları sırasında kendi el yazısı ile yazdığı emirler kitap haline getirildi. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, “Çanakkale, Türk milletinin tarih yolculuğunda altın sayfalardan bir tanesidir. Buradaki her bir hatıra çok kıymetlidir, tarihi alan topraklarına gözümüz gibi bakıyoruz. Tabii ki ortak değerimiz olan Atatürk’ün de bizzat kendi el yazısıyla yazmış olduğu emirlerin, talimatların da gelecek kuşaklara aktarılması için çalışma içerisindeyiz” dedi.

Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi’nde, Çanakkale Savaşları’na ait birçok özel belge, arşiv ve koleksiyon kitap bulunuyor. 19’uncu Fırka Kumandanı Mustafa Kemal Atatürk’ün 110 yıl önce Çanakkale Savaşları sırasında kendi el yazısıyla yazdığı emirler kitap haline getirildi. Çanakkale 1915 Belgeleri Işığında Mustafa Kemal Atatürk ve 19. Tümen kitabında 130 emir bulunuyor. Bu emirlerin 97’si Mustafa Kemal Atatürk’e ait emirler. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından ulusal ve uluslararası alanda üretilmiş Çanakkale Muharebeleri ve harp tarihi ile ilgili eserleri ve bir araya getirmeyi hedefleniyor. Alan Başkanlığınca, koleksiyonerlerden, müzayedelerden ve bağışçılardan belgeler sağlanıyor. Teknik işlemleri tamamlanan arşiv dokümanları araştırmacıların hizmetine sunulması için Tarihi Alan Başkanlığı tarafından çalışmaları devam ediyor.

Kitapta, bu kapsamda hazırlanan ilk arşiv kataloğunda Cumhuriyet’in 101’inci yılı anısına Çanakkale Kara Muharebelerinin başladığı 25 Nisan 1915’ten itibaren Arıburnu’nda ve sonrasında da muharebeler sonlanana kadar Anafartalar’da harp hattında müthiş bir savunma örneği veren Mustafa Kemal Atatürk’ün imzasını taşıyan emirler ve takrirler yer alıyor. Kitapta ayrıca 19’uncu Fırka Erkan-ı Harbiye Reisi Binbaşı İzzeddin Bey ile 27’nci Alay Kumandanı Mehmet Şefik Bey gibi Çanakkale’nin önemli komutanları imzasını taşıyan belgelerde yer alıyor. Kitap haline getirilen emirlerin yanı sıra PDF formatında kitap haline getirilmiş nüshalar, Tarihi Alan Başkanlığının internet ve web sayfasında da sergileniyor.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale’nin Türk tarihinin akışının değiştiği, hatta dünya tarihinin akışının değiştiği yer olduğunu söyledi. Çanakkale’deki kahramanlık destanının Kurtuluş Savaşı’nın zeminini hazırladığını belirten Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, “Hem Cumhuriyetimizin kurucusu hem de Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal’in doğal liderliğine giden sürecin başlangıcıdır. Çanakkale kahramanı olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Samsun’a çıkarak halkın desteğiyle beraber hem kurtuluş mücadelemizi yapmış hem de Cumhuriyetimizi kurmuştur. Çanakkale’de hem Mehmetçik büyük bir destan yazmış, hem de Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları da tarih sahnesine çıkmışlardır. Çanakkale Savaşı’ndaki bütün kadro, genç kadro, subay kadrosu, Kurtuluş Savaşı’nda var olmuştur. Bir nevi Kurtuluş Savaşı’nı yapan kadro Çanakkale kahramanlarıdır diyebiliriz. Buradaki o önemli mücadeleler, Çanakkale’yi geçilmez yapan o önemli inisiyatifler, emirler, bizim için çok önemli. Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığı olarak da Çanakkale Savaşları sırasında Atatürk’ün emirleri, talimatları, derlenip toparlandı ve orijinal nüshaları şu anda Çanakkale merkezde bulunan Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezimizde sergileniyor. Gelen ziyaretçilere Atatürk’ün orijinal el yazısıyla, bizzat kendi dikte ettiği kendi yazdığı el yazılarıyla bu emirleri sunuyoruz. Bu emirleri PDF formatına alıp, internet sayfamızdan da görebilecekler. Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığımızın web sayfası, Çanakkale’ye gelme imkanı olmayan, Çanakkale tarihine meraklı olan insanları da internet üzerinden dijital kitap olarak görebilirler. O emirler, ’size ölmeyi emrediyorum’ diye başlayan ve Çanakkale’yi geçilmez yapan o emirler, Atatürk’ün kendi el yazısıyla olan emirleri ve yazıları ziyaretçilerimizin görebileceği şekle getirildi. Çanakkale bizim ortak paydamız, ortak değerimiz, Çanakkale’de aslında Cumhuriyet’e giden yol başlamıştır. Tarihçi İlber Ortaylı’nın da deyimiyle Cumhuriyet Çanakkale’de kurulmuştur. Biz de Tarihi Alan Başkanlığı olarak bu görevin bilincindeyiz, hassasiyetin farkındayız ve ona göre çalışıyoruz. Çünkü Çanakkale dendiği zaman Türkiye’de akan sular durur, Çanakkale dendiği zaman Türk milletinin evlatlarının kalbi başka atmaya başlar ve Çanakkale dendiği zaman da hepimiz şöyle bir hüzünleniriz ama bir taraftan da gururlanırız. Çünkü bu toprakların vatan yapılma sürecindeki en önemli merhalelerden bir tanesidir” dedi.

Çanakkale’nin Türk milletinin tarih yolculuğunda altın sayfalardan bir tanesi olduğunu da kaydeden Başkan Kaşdemir, sözlerine şöyle devam etti:

“Buradaki her bir hatıra çok kıymetlidir, tarihi alan topraklarına gözümüz gibi bakıyoruz. Tabii ki ortak değerimiz olan Atatürk’ün de bizzat kendi el yazısıyla yazmış olduğu emirlerin, talimatların da gelecek kuşaklara aktarılması için çalışma içerisindeyiz. Hem müzemizde bizzat orijinalleri var. Hem de PDF formatında kitap haline getirilmiş nüshaları, internet sayfamızda, web sayfamızda sergilemekte. İmkanı olanları Çanakkale’ye, Çanakkale ruhunu teneffüs etmeye bekliyoruz. İmkanı olmayanları da web sayfamız üzerinden Çanakkale’yi daha yakından tanıma, araştırma imkanına sahip olmalarını arzu ediyoruz. Çanakkale hepimizin ortak değeri, Çanakkale hepimizin ortak paydası, Çanakkale’de demek Türkiye’de demektir. Türkiye demek de Çanakkale demektir.”