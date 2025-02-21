Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, bölgenin kültürel zenginliklerini ve geleneklerini yaşatmaya devam ediyor. 3’üncü Kuyulu Geleneksel Deve Güreşi Festivali, 23 Şubat Pazar günü Kuyulu Mahallesi’nde gerçekleştirilecek.

Efeler Belediyesi ile Kuyulu Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Derneği iş birliğiyle yapılacak olan etkinlik, saat 10.00’da başlayacak ve gün boyu sürecek. Festivale katılanlar, Kuyulu Arenası’nda birbirinden renkli deve güreşlerine tanıklık ederken, bölgenin eşsiz kültürel dokusunu da yakından hissedecek.

Güreşlere katılmak isteyen vatandaşlar için harekete geçen Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, etkinlik günü saat 10.00’da Bey Camii önünden servis aracı kaldırılacak.

Festivale tüm Efeler halkını davet eden Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, deve güreşi festivallerinin hem bölgenin kültürel değerlerini koruma hem de gelecek nesillere aktarma açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Geleneklerimizi yaşatmak ve halkımızla birlikte keyifli bir gün geçirmek için tüm vatandaşlarımızı bu anlamlı etkinliğe bekliyoruz" dedi.