Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okul müdürlerine yönelik düzenlediği toplantıda öğretmen denetiminde rehberlik yaklaşımının ve muhakkiklik görevlerinde adaletin önemine dikkat çekti.

Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçe genelindeki okul müdürlerinin katılımıyla "Öğretmen Denetimi ve Muhakkiklik Görevleri" konulu bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, eğitimde kalitenin artırılması noktasında okul yöneticilerinin üstlendiği iki kritik role vurgu yaptı. Müdür Özcan, öğretmen denetiminin artık cezalandırıcı bir "teftiş" anlayışıyla değil, rehberlik eden bir yaklaşımla yürütülmesi gerektiğini belirterek, "Bu yeni yaklaşım, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin ruhuna uygundur. Amacımız eksik aramak değil, öğretmenlerimize yol arkadaşlığı yaparak eğitim kalitemizi birlikte zirveye taşımaktır" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan, konuşmasının devamında "Bir yanda öğretmenlerimize rehberlik eden birer lider, diğer yanda adaleti tesis eden birer idareci olarak sizlerin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ışığında gerçekleştirdiğimiz bu seminerle yeni ufuklar kazanarak ilçemizin eğitimdeki başarısını daha da ileriye taşıyacağınıza yürekten inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

Toplantıda ayrıca, idari bir sorumluluk olan inceleme ve soruşturma süreçlerine ilişkin bilgilendirme de yapıldı. Bu görevlerin, hukukun üstünlüğü, tarafsızlık ve mutlak adalet ilkeleri çerçevesinde yürütülmesi gerektiği vurgulandı. Kurumlardaki çalışma barışının bu ilkelerle korunacağı ifade edildi.

Program, Eğitim Müfettişi Şafak Yeniçulha ve Efeler Ortaokulu Müdürü Arif Evci’ye teşekkür edilmesiyle sona erdi.