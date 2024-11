Ege Üniversitesi akademisyenleri tarafından hazırlanan ve Türkiye turizmine kazandırılan, yürütücülüğünü Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Özkaya’nın yaptığı “Efeler Yolu” projesi Bornova’dan başlayarak; Kemalpaşa, Bayındır, Ödemiş, Kiraz, Beydağ, Tire ve Selçuk ilçelerinin tüm tarihi ve doğal güzelliklerini gözler önüne seriyor. İlk “Efeler Yolu Pasaportu”nun da sahibi olan İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Ödemiş ilçesine bağlı Çobanlar Köyü-Lübbey Köyü’nü kapsayan 9’uncu etap yürüyüşünü gazilerin eşliğinde tamamladı.

Efeler Yolu’nun 9’uncu etabında yürüyüş gerçekleştiren Dr. Süleyman Elban, yürüyüşün ardından yaptığı açıklamada, ilk yatırım fazında köylerde bulunan Efeler Yolu Dost İşletmeleri ağına 50 milyon TL’lik hibe desteği verileceğini açıkladı. Vali Dr. Elban, “Projeye bu yıl valiliğimizde 10 milyonun üzerinde bir bütçe ayırdık. Restorasyonlara ondan daha fazla bir bütçe ayırıyoruz. Hocalarımız, rehberlerimiz tüm kamu kurum kuruluşlarımız 8 ilçede buluşuyor. 8 ilçe kaymakamlığımız, orman teşkilatımız, kalkınma ajansımız, tüm kamu kurum kuruluşlarımız, kültür müdürlüğümüz; kültürün gelişmesi, Efeler Yolu’nun kalkınması, bu ruhun ve bu bölgenin doğru turizmle tanışması için bütün enerjisini harcamak durumundalar ve harcıyorlar” dedi.

“Ege Üniversitesi bölge turizmine bilimsel katkı sunmaya devam edecek”

Efeler Yolu’nun uluslararası ödüllü bir proje olduğunu söyleyen Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Bölge turizmine can suyu olan projemiz, aynı zamanda uluslararası alanda da adından söz ettirerek Estonya’da düzenlenen yarışmada ödül aldı. Bölgenin doğal güzelliklerine yönelik farkındalık oluşturmayı amaçlayan Efeler Yolu projesinin daha da büyümesi için Ege Üniversitesi olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızın ortaklığında her türlü desteği vereceğiz. Projemiz, ortaya çıkaracağı yeni fırsatlar ile bölge ekonomisine de önemli katkılar sağlayacaktır. Ege Üniversitesi olarak bölge turizmine bilimsel katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.

“Efeler Yolu pasaportuyla altın mühür kazanmak mümkün”

Efeler Yolu’nun her gün yeni bir köy keşfetme imkanı sunan eşsiz rotalara sahip olduğunu dile getiren proje yürütücüsü Prof. Dr. Özgür Özkaya, “Efeler Yolu 27 ana etap ve 1 alternatif hat olmak üzere 28 etaptan oluşur. Etap uzunlukları 14-24 kilometre arasında değişir. Rotadaki her köyde en az bir adet Efeler Yolu Dostu İşletme bulunmaktadır. Diğer yandan yine her bir köyde, yerel halk tarafından kabul görmüş ve köyün kimliğini yansıtan bir sembol seçilerek köy mührü olarak tasarlanmıştır. Dileyen yürüyüşçüler bir Efeler Yolu Pasaportu edinerek ulaştıkları köylerde ilgili köy mührünü pasaportlarına vurdurabilirler. Efeler Yolu Pasaportları el yapımı özel ürünlerdir. Yürüyerek her etabı baştan sona geçtiğini kanıtlayabilen yürüyüşçülerin pasaportlarının son sayfasına Efeler Yolu altın mührü vurulur. Altın mühür özel bir Efeler Yolu mührüdür ve tüm mühür sisteminin son uygulamasıdır. Altın mühre hak kazanan yürüyüşçülerin isimleri ‘www.efeleryolu.com’ adresinde yayınlanarak kendilerine elektronik bir sertifika gönderilir. Efeler Yolu pasaportu ilk kez Valimiz Sayın Dr. Süleyman Elban’a mayıs ayında düzenlenen bir etkinlikte takdim edilmiştir” dedi.

Efeler Yolu fikrinin ortaya çıkma amaçlarından bahseden Prof. Dr. Özkaya, “Yol güzergâhında bulunan köylerin ve rota hattının doğal, tarihi, kültürel ve arkeolojik değerlerinin korunmasını, tanıtılmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçladık. Bununla birlikte yeni ekonomik faaliyet alanları oluşturarak, tarım ve hayvancılık yoluyla sağlanan ekonomiyi desteklemeyi, turizm yoluyla sosyal hayatı canlandırıp gençlerin doğdukları topraklarda daha mutlu olmasını sağlayarak göçü engellemeyi hedefliyoruz. Ayrıca Efe/Zeybek kültürünü uluslararası alanda tanıtmak da hedeflerimiz arasında yer alıyor” dedi.