Efeler Ligi 14. hafta maçında Şehit Aileleri ve Gaziler Gençlik Spor Kulübü Derneği (TÜRŞAD) Voleybol Takımı, konuk ettiği Spor Toto’ya 3-0 yenildi.
Salon: Adicevaz
Hakemler: Recep Karakoç, Fatih Ayla
TÜRŞAD: Gjorgi Gjorgiev, İbrahim Emet, Taha Erden Muriç, Alparslan Koç, Burak Topçu, Marco Bojic, Rahmi Çağlar Aksoy, Kadir Bircan, Burak Mert, Berkay Eray Yetkin, Enes Atlı, Alexis Wilson Velazguez, Vefa Yılmaz, Ufuk Çetinkaya, Nikola Gjorgjev
Spor Toto: Ulaş Kıyak, Batuhan Avcı, Ümit Demir, Doğan Karakoç, Thomas Edgar, Gökhan Gökgöz, Beytullah Hatipoğlu, Mustafa Koç, Salvador Hidalgo Oliva, Ömer Furkan Dur, Kaan Bülbül, Muhammed Kaya, Garrett Muagututia
Setler: 17-25, 20-25, 16-25