Isparta İl Jandarma Komutanlığı, 2024’te uyuşturucuyla mücadele kapsamında 43 operasyon düzenleyerek milyonlarca kök haşhaş ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirdi. 434 şüpheliye işlem yapılırken, 35’i tutuklandı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ve uyuşturucu tacirlerine yönelik yürüttüğü mücadele kapsamında, 2024 yılı içerisinde toplam 402 olaya müdahale etti ve 43 operasyonel faaliyet gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda: 1.936 kök kenevir bitkisi, 9.140 gram kubar esrar, 126 gram kokain, 350 gram eroin, 201 gram metamfetamin, 42 gram bonzai, 632 adet extacy uyuşturucu hap, 1.254 adet sentetik ecza, 17.102 kullanımlık sentetik kannabinoit kağıt uyuşturucu (bonzai), 3.872.837 kök haşhaş bitkisi ele geçirildi.

Uyuşturucu ticaretine karıştığı belirlenen 434 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Bu şüphelilerden 35’i tutuklanırken, 127 kişi hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı.