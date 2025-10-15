Isparta’da polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 104 adet sentetik ecza ele geçirilirken 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yunus Timleri, kent genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı ile mücadele kapsamında operasyonlar hayata geçirdi. Ekipler tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda, şüpheli şahıslar üzerinde yapılan aramalarda 104 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu niteliği taşıyan haplara el konulurken, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.