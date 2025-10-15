Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde eş zamanlı olarak sürdürülen yol yapım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri, Söke ilçesi 715. Cadde’de yürütülen çalışmaları tamamladı. Asfalt serimi, yağmur suyu ızgaraları ve kaldırım imalatlarının ardından logo ve yol çizgi çalışmaları da tamamlanan cadde, vatandaşların hizmetine sunuldu. Vatandaşlar, Söke Organize Sanayi Bölgesi ile ilçenin kent içi trafiğini rahatlatacak olan çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirterek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti. Aydın’ın tüm ilçelerinde çalışmaların devam ettiğini belirten Başkan Çerçioğlu, "Aydınımızın her bir noktasında eş zamanlı olarak hayata geçirdiğimiz yol yapım ve yenileme çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kentimiz alt ve üstyapısını güçlendirecek çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.