Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte hayata geçirdiği "Kardeş Eli Projesi" ile vatandaşlar arasında dayanışma köprüsü kuracak.

Yardımseverleri ihtiyaç sahipleriyle buluşturmak hedefiyle Efeler Belediyesi tarafından ‘Kardeş Eli2 projesi hayata geçirildi. Gıda, yiyecek ve mobilya gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak isteyen hayırseverler, belediye aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımda bulunabilecek. Kardeş Eli Projesi kapsamında, yardımsever vatandaşlar ve ihtiyaç sahipleri Efeler Belediyesi’nin Halkla İlişkiler Birimi olan Efe Masa Başvuru Masası’na müracaat yaparak, dayanışma taleplerini iletebilecek. Bu aşamanın ardından, belediye tarafından talepler değerlendirilecek ve doğru yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Başkan Yetişkin, "Bu projeyle birlikte, birbirimize sahip çıkmayı, zor günlerde birbirimizin yanında olmayı hedefliyoruz" diyerek projenin önemini vurguladı. Kardeş Eli projesinin, Efeler’deki dayanışma ruhunu pekiştirmesi ve toplumun her kesiminden insanı bir araya getirmesi amaçlanıyor.