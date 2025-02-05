Kurulduğu günden bu yana birçok arama kurtarma faaliyetine katılarak vatandaşlara umut olan Efeler Belediyesi Arama Kurtarma (EFAK) ekibi, her an göreve hazır halde olmak için eğitimlerine aralıksız devam ediyor.

Efeler Belediyesi Arama Kurtarma (EFAK) ekibi, kendini sürekli geliştirerek en yeni arama kurtarma tekniklerini yakından takip edip eğitimlerini sürdürüyor. Belediye desteğiyle ekipmanlarını sürekli yenileyen EFAK, gönüllülük esasıyla olaylara etkin ve hızlı müdahale edebiliyor. Bünyesinde su altı arama kurtarma eğitimini tamamlamış ve 2 ile 3 yıldıza sahip üyeler de barındıran ekip, su altı operasyonlarında da yetkin bir seviyeye ulaştı.

Afetlere müdahalenin yanı sıra EFAK ekipleri afet bilincini artırmak için sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol alıyor. Çeşitli kurum ve kuruluşlarda düzenlediği eğitimlerle, halkın muhtemel bir afete karşı bilinçlenmesini sağlıyor. Ayrıca bir deprem durumunda Efeler’de yer alan toplanma alanları listesi de belediyenin resmi internet adresinde yayınlanırken, vatandaşlar mahalle mahalle güvenli toplanma noktalarına internet sitesindeki arama butonuna ‘deprem toplanma alanları’ yazarak kolayca ulaşabilecek.

"İlçemiz için büyük bir güç"

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, EFAK’ın faaliyetlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Efeler Belediyesi olarak vatandaşlarımızın güvenliği bizim için her şeyden önemli. EFAK ekibimiz, yalnızca afetlerde değil, eğitim çalışmalarıyla da farkındalık oluşturarak büyük bir sorumluluk üstleniyor. Onların varlığı, ilçemiz için büyük bir güç" ifadelerine yer verdi.