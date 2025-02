Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Fen Fakültesi Matematik Bölümü akademisyenlerinden Doç. Dr. Can Kızılateş’in eş yürütücüsü olduğu proje Kuveyt Üniversitesi tarafından desteklenmeye layık görüldü.

Proje Yürütücülüğünü Kuveyt Üniversitesi Matematik Bölümünden Doç. Dr. Milica Andelic’in, eş yürütücülüğünü ise BEUN Matematik Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Can Kızılateş’in yaptığı ve aynı zamanda Kuveyt Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden (Kuwait College of Science and Technology) Prof. Dr. Carlos Fonseca ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü doktora öğrencisi Nazlıhan Terzioğlu’nun araştırmacı olarak görev yaptığı "Hiperharmonik Yüksek Mertebeden Gauss Fibonacci Polinomları ve Matris Uygulamaları" başlıklı proje, Kuveyt Üniversitesi (Kuwait University) tarafından desteklendi.

1 Eylül 2024 tarihinde başlayan ve bir yıl içerisinde tamamlanması planlanan proje kapsamında Doç. Dr. Can Kızılateş, 25-31 Ocak 2025 tarihlerinde Kuveyt Üniversitesine misafir öğretim üyesi olarak gerçekleştirdiği ziyarette hesaplamalı matris teori, analitik sayılar teorisi, çizge teori gibi alanlarda proje çerçevesinde ve ilerleyen zamanlarda gerçekleştirmeyi hedefledikleri çalışmalar üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Uluslararası bilimsel çalışmaların öğretim üyeleri ile birlikte Üniversitenin de gelişimine her zaman önemli katkılar sunduğunu ifade eden Doç. Dr. Kızılateş, "Bilimsel araştırma faaliyetlerimizde her daim destekleriyle yanımızda olan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörümüz Sayın Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’e teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Doç. Dr. Kızılateş’in eş yürütücüsü olduğu projenin Kuveyt Üniversitesi tarafından desteklenmesinin önemli bir başarı olduğunu belirterek, "Doç. Dr. Can Kızılateş ve proje ekibinin uluslararası alandaki bu başarısı Üniversitemizin bilim dünyasında emin adımlarla ilerlediğinin bir göstergesidir. Üniversitemizin akademik ve bilimsel altyapısını daha da güçlendirecek bu tür projelere destek olmaya devam edeceğiz. Uluslararası bilim camiasında önem arz eden bu başarının Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak akademik çalışmalarımızı uluslararası alanda sürdürülebilir kılmak ve bilimsel gelişime katkı sağlamak adına nitelikli projelere örnek teşkil etmesini ümit ediyorum. Bu düşüncelerle Doç. Dr. Can Kızılateş ve ekibini tebrik ediyor, projede emeği geçen araştırmacılara başarılarının devamını diliyorum" şeklinde konuştu.