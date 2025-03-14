Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, hem şehir merkezinde hem de kırsal mahallelerdeki hizmetlerle vatandaşların yaşamını daha konforlu hale getirmeye devam ediyor.

Efeler Belediyesi ekiplerinin yoğun çalışmalarını sürdürdüğü adreslerden biri de Horozköy Mahallesi oldu. Söz konusu adresteki tarım arazilerine ulaşım sağlayan yolların tamamı, bakım ve onarım çalışmalarıyla yenilendi. Mahalle meydanında yer alan ağaçlar budandı. Bunun yanı sıra, mahalledeki muhtarlık binası da kapsamlı bir bakım sürecinden geçirilerek modern ve sağlıklı bir hale getirildi. Mahalledeki tuvalet ve lavabolar da yeniden düzenlenerek, vatandaşların kullanımına sunuldu.

Horozköy Mahallesi’nde gerçekleşen bu çalışmaların yanı sıra, mahalledeki birçok yol da döşeme taşlarla kaplanarak, ulaşım daha konforlu hale getirildi. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve ekibinin yürüttüğü bu faaliyetler, sayesinde vatandaşların yaşam konforu yükseltildi.

Horozköy Mahallesi Muhtarı Cüneyt Çoban, Başkan Yetişkin’e ve Efeler Belediyesi personeline teşekkürlerini ileterek, yapılan çalışmaların mahalle sakinleri tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandığını söyledi.