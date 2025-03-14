Niğde İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Doğan Bahadır İnan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Dr. İnan, sağlık alanında büyük bir özveriyle görev yapan hekimler ve sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı’nı kutlayarak, onların insan sağlığına adanmış kutsal mesleklerini fedakârlıkla yaptıklarını vurguladı. Mesajında sağlık çalışanlarının toplum için paha biçilmez bir değere sahip olduğuna dikkat çeken Dr. İnan, "Sağlık alanında gösterdiğiniz fedakârlık, insan hayatına dokunan şefkatiniz ve bilimin ışığında attığınız her adım, toplumumuz için büyük bir anlam taşımaktadır. Zorluklara rağmen mesleğimizi layıkıyla yerine getirme gayretimiz, her zaman en büyük gücümüz olacaktır" ifadelerini kullandı.

Dr. İnan, tüm hekimlere ve sağlık çalışanlarına minnet ve şükranlarını sunduğunu belirterek, tüm sağlık çalışanlarına sağlık, huzur ve başarı dolu bir meslek hayatı diledi.