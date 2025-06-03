Edirne’de son düzenlemeleri tamamlanan Söğütlük Millet Bahçesi vatandaşların kullanımına açıldı.

Edirne’nin Karaağaç Mahallesi yolunda bulunan Söğütlük Millet Bahçesi’ndeki çalışmalar tamamlandı. 515 dönüm alan üzerine kurulu Söğütlük Millet Bahçesi, düzenlenen törenle vatandaşların kullanımına açıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, minik öğrencilerin şiirleri ve halk oyunu gösterileriyle devam etti. Edirne Valisi Yunus Sezer, Millet Bahçesi’nin resmi açılışının önümüzdeki süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşeceğini açıkladı. Edirneli vatandaşlar Söğütlük Millet Bahçesi’nin örnek bir proje olduğunu belirterek, katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. Vatandaşlar, Meriç Nehri ile birleşen Söğütlük Millet Bahçesi’nin açılmasından dolayı mutlu olduklarını belirtti.