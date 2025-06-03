Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte Edirne Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, kurban satış alanlarındaki denetimlerini arttırdı.

Denetimlerde, satış alanlarında bulunan büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıkların sağlık raporları, kulak küpeleri ve pasaportları ayrıntılı şekilde incelendi. Yetkililer, hayvanların sevk belgeleri ile sağlık durumlarını kontrol ederek uygunsuzluklara karşı gerekli işlemleri uyguluyor.

Denetimlere ayrıca, "Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ" doğrultusunda, satış yerlerinde alınması gereken hijyen ve düzenleme önlemleri konusunda satıcılar bilgilendirildi. Yetkililer, hem vatandaşların sağlıklı ve uygun şartlarda kurbanlık hayvanlara ulaşmasını sağlamak hem de halk sağlığını korumak adına bu tür denetimlerin büyük önem taşıdığını belirterek, uyarılarda bulundu.

Vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşımını sağlamak amacıyla gıda denetimlerinin aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.