Sivas’ta içme suyu ana hattında meydana gelen arıca şehrin büyük kısmını susuz bıraktı, Belediye Başkanı Adem Uzun sabah saatlerine kadar süren onarım çalışmasını yerinde izledi.

Sivas’ın Alibaba Mahallesi Ruhsati Baba Caddesi’nde bulunan içme suyu hattında ki Q1200 çapındaki çelik boruda dün gece meydana gelen arıza sebebiyle 22.30’dan itibaren birçok mahallede zorunlu su kesintisi uygulandı. Sivas Belediyesi Belediye’si SİBESKİ ekiplerinin yoğun çalışması sonucu arıza sabah saatlerinde giderip saat 06.00 itibarıyla hatta tekrar su verdi

Başkan sabaha kadar çalışmaları takip etti

Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, gece saatlerinde arızanın yaşandığı bölgeyi ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi ve ekiplere kolaylıklar diledi.

Şehir altyapısında kapsamlı bir yenileme süreci başlattıklarını belirten Başkan Uzun, eskiyen ve arızalara neden olan çelik hatların tamamen yenileneceğini vurguladı. Gerekli planlamaların yapıldığına işaret eden Uzun, kullanım ömrünü tamamlamış tüm hatların bu dönem içerisinde değiştirileceğini ifade etti.

Yarım asırlık borular değişecek

Yıl yıl planlamalar yapıldığına vurgu yapan Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun yaklaşık 45 yıllık boruların yenileneceğini ifade edip, "Aslına bakarsanız bugün yaşadıklarımız anlık problemler değil. Yıllardır şehrin altyapısı da üstyapısı da ihmal edilmiş. Yağmur hatlarının kanalizasyona, kanalizasyon hatlarının da yağmur hatlarına bağlı olduğu ve altyapının kaldırmadığı yerler var. Son yağışlarda da gördük ki şehrin kapsamlı bir çalışmaya ihtiyacı var ve biz bu çalışmaya geçen yıl itibariyle başladık." dedi.

"Şehrin altyapısını sorunsuz hale getireceğiz"

Geçtiğimiz yıl toplam 2 bin 5 metre çelik borunun değiştirildiğini, bu yıl ise yaklaşık 3 bin 500 metre çelik hat değişimi yapılacağını ifade eden Başkan Uzun, "Değişim süreci boyunca gösterdikleri sabır ve anlayış için hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. İlk etapta Kazancılar ve Menderes Caddesi gibi ana arterler olmak üzere şehrimizin genelinde sorunsuz bir altyapı oluşturmak için çalışmalarımızı kısa sürede tamamlayarak halkımıza kesintisiz ve sağlıklı içme suyu ulaştırmayı hedefliyoruz." dedi.