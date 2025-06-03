AOSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu yetkilileri, mesleki ve teknik anadolu liselerine yönelik tanıtım sunumları gerçekleştirerek eğitim fırsatlarını anlattı.

Çukurova Üniversitesi Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MYO), il genelindeki mesleki ve teknik anadolu liselerine yönelik tanıtım sunumları gerçekleştiriyor. MYO Müdürü Prof. Dr. Nazım Aksaker’in öncülüğünde ve Doç. Dr. Deniz Mutlu Ala’nın sunumuyla gerçekleştirilen etkinliklerde, lise öğrencilerine yüksekokulun sunduğu eğitim fırsatları kapsamlı şekilde aktarıldı. Sunumlarda, AOSB Teknik Bilimler MYO’nun teorik ve uygulamalı eğitim anlayışıyla şekillenen programları öğrencilere detaylı biçimde tanıtıldı.

Elektrik, elektronik teknolojisi, makine, tekstil teknolojisi ve coğrafi bilgi sistemleri programlarında yürütülen eğitimlerin güç elektroniği ve otomasyon atölyeleri, CNC tezgahları, tekstil laboratuvarları ve CBS laboratuvarları ile desteklendiği belirtildi.Yüksek teknolojiye sahip altyapı sayesinde öğrencilerin sektöre hazır bireyler olarak yetiştirildiği vurgulandı. Yalnızca teknik eğitimle sınırlı kalmayan MYO’nin, öğrencilerin sosyal ve sportif gelişimlerine de önem verdiği aktarıldı. Kampüs içinde bulunan masa tenisi alanları ve basketbol sahaları, ders dışı zamanlarda aktif biçimde kullanılabildiği kaydedildi. Bu alanların, öğrencilerin fiziksel gelişimlerine katkı sağlarken sosyal etkileşimlerini de arttırdığı vurgulandı.

Asgari ücret alarak İşbaşı Eğitim Programına katılıyorlar

Sunumlarda ayrıca, YÖK destekli projeler, iş makinesi kullanımı eğitimleri, ilk yardım kursları ve kişisel gelişim seminerleri gibi ek programlara da yer verildi. Bu kapsamlı eğitim yaklaşımıyla, öğrencilerin teknik bilgi düzeylerinin yanında iletişim ve liderlik becerilerinin de geliştirilmesi hedefleniyor. Akademik başarının teşvik edildiği yüksekokulda, bölüm birincilerine cumhuriyet altını, ilk üç dereceye giren öğrencilere ise başarı bursu verildiği açıklandı. Ayrıca düzenlenen proje yarışmaları ile öğrencilerin yenilikçi fikirleri ödüllendirilerek teşvik ediliyor. AOSB, Çukurova Üniversitesi ve iş kurumu arasında imzalanan iş birliği protokolü ile MYO öğrencilerinin İşbaşı Eğitim Programı kapsamında tam asgari ücret alarak işyeri eğitimine katılabildiği bildirildi. Böylece öğrencilerin, mezuniyet öncesi ekonomik destek alırken sektörde deneyim kazanma fırsatı da elde ettiğine dikkat çekildi.

Sunumlar, öğrencilerin yoğun ilgisi, interaktif katılımı ve sorularıyla tamamlandı.