Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, Çevre Haftası kapsamında düzenlediği etkinlikte öğrencilerle birlikte çevre bilinci oluşturacak çalışmalar gerçekleştirdi.
Kırıkkale Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen etkinlik, Katı Atık Birliği tesislerinde yapıldı. Evsel atıklarının toplandığı sahada düzenlenen programda, öğrencilere çevre bilinci aşılandı. Etkinliğe Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal da katıldı.
Bir eğitim dönemi boyunca sürdürülen çevre eğitimlerine katılan okullar arasında düzenlenen atık toplama yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Etkinlikte çocuklar için sahnelenen geri dönüşüm temalı tiyatro oyunu beğeniyle izlendi.
Program kapsamında rehabilite edilen çöp sahasına yüzlerce fidan ve lavanta dikilirken, öğrencilerle birlikte uçurtmalar gökyüzüne bırakıldı.