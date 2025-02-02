Edirne'de Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler halkın güvenliği için denetimlerini aralıksız sürdürürken, şüphe üzerine durdurdukları araçta ruhsatsız tabanca ile 44 mermi ele geçirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Keşan'da Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Zati Yörüker Caddesi’nde gerçekleştirilen denetimlerde şüpheli bir araç durduruldu. Ekipler, A.A. isimli şahsın kullandığı araçta yaptığı kontrollerde 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve toplam 44 adet 9*19 mm çapında mermi ele geçirildi. Polis ekipleri, araçta 8 tanesi şarjöre basılı, 36’sı kutu içerisinde olmak üzere toplam 44 adet dolu fişeğe el koydu.

Şüpheli hakkında 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun’a muhalefet suçundan işlem başlatıldı.

Keşan İlçe Eminyet Müdürlüğü, ilçedeki denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.