İzmit Belediyesi tarafından eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla kente kazandırılan Çınar Akademi’nin LGS Merkezi 8 Şubat Cumartesi günü CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş’ın katılımıyla açılacak.KOCAELİ (İGFA) - Eğitimde fırsat eşitliğine önem veren İzmit Belediyesi Çınar Akademi ailesini büyütüyor. Kısa süre içerisinde kentin marka eğitim kurumlarından biri olmayı başaran Çınar Akademi’nin LGS Merkezi gençlere hizmet verecek.

Çınar Akademi’nin LGS Merkezi 8 Şubat Cumartesi günü saat 15.00’da Mehmet Ali Paşa Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:139 / 1 adresinde kapılarını açacak.

Açılış programına Eğitimden Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ve çok sayıda davetli katılacak.

Başkan Hürriyet açılışa dair sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Çınar Akademimiz büyüyor. Çocuklarımızın geleceği için güzel bir adım daha atıyoruz! Çınar Akademi LGS Merkezimiz kapılarını açıyor! Geçen dönem Çınar Akademi YKS’den sonra şimdi de LGS merkezimiz hizmete giriyor. Her çocuğun kaliteli eğitime erişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Çınar Akademi’de gençlerimiz, eşit ve nitelikli bir eğitim alarak hayallerine bir adım daha yaklaşacak" ifadelerini kullandı.