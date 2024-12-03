Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen operasyonda 112 adet sentetik ecza ele geçirildi.Selçuk GEZER / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Keşan'da Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Zati Yörüker Caddesi üzerinde durdurulan Ç.K. adlı şahsın üzerinde yapılan aramada 112 adet sentetik ecza olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli Ç.K., işlemleri için adli makamlara sevk edildi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirtti.