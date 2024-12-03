Ziynet Sali’nin Mabel Matiz imzalı yeni şarkısı ‘Müptelayım Bilgine,’ yayınlanır yayınlanmaz büyük ilgi gördü. Kısa sürede müzik listelerinin zirvesine yerleşen şarkı hem müzikseverlerden hem de eleştirmenlerden tam not aldı.İSTANBUL (İGFA) - Ziynet Sali, Mabel Matiz imzalı yeni şarkısı ‘Müptelayım Bilgine’nin başarısını kutladı.

Şarkının başarısını Cihangir'deki Emily's Garden adlı mekânda verdiği partiyle kutlayan Ziynet Sali, davete ev sahipliği yaptı.

Partide başta Mabel Matiz olmak üzere yakın dostlarını ağırlayan Sali, şarkının arka planına dair samimi açıklamalarda bulundu. Mabel Matiz de bu özel iş birliği hakkında görüşlerini paylaştı.

"O kadar derin ve samimi bir yerden kurmak istiyorum ki cümlelerimi. Bu benim için çok kıymetli bir an" diyen Ziynet Sali, "Uzun zamandır, sesimi ve duygumu tam anlamıyla yansıtabileceğim bir şarkı bekliyordum Mabel’den. Onun kaleminden, kalbinin derinliklerinden gelen bir şarkıyı yorumlamak istiyordum. Ama biliyorsunuz ki çocuk bile dokuz ayda doğuyor! Şarkının her satırı aşkın hem en derin hem de farklı duygularını anlatan bir şiir ve beste. O yüzden benim için çok ayrı bir yerde. Bu iş birliği değil gönül birliği" diye konuştu.

Mabel Matiz ise şöyle konuştu: "Ona yazıldı bu şarkı. Ziynet ile çok eski yıllardan tanışıyoruz. Uzun zamandır bir şey yapmak istiyorduk ama tam üzerine oturan bir şey çıkmamıştı. ‘Müptelayım Bilgine’ bir anda çıktı. Duygusal olarak yüksek olduğum bir dönemdeydim ve onun için yazdım. Bu şarkı Ziynet için tasarlanmıştı, ona da çok yakıştı. Bu buluşma benim için de çok kıymetli, şarkımı yorumuyla yüceltti" dedi.

Ziynet Sali ve Mabel Matiz’in bu duygusal birlikteliği, ‘Müptelayım Bilgine’ şarkısında hayat bulurken, ikili müzikseverlere eşsiz bir müzikal deneyim sundu.