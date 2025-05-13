Uzun zamandır ekranlarda görülmeyen Ünlü sanatçı Nilüfer, pandemi döneminde kalan alışkanlık olan maske ile Nişantaşı’nda yalnız gezerken görüntülendi.

Uzun zamandır ekranlarda görülmeyen ünlü sanatçı Nilüfer, Nişantaşı’nda görüntülendi. Bir süre mağazaları dolaşan sanatçı, tarzıyla dikkat çekti. Maskeyle olduğu görülen Nilüfer pandemi döneminden beri alışkanlık olduğunu ifade ederek soruları cevapsız bıraktı.

Öte yandan ünlü sanatçı Nilüfer’in Kurban Bayramı’nda Bodrum’da sahne alacağı öğrenildi.