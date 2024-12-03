Milli Savunma Bakanlığı, 16 Kasım’da Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde yaralanan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ’ın (25) kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, 16 Kasım günü Kuzey Irak’ta PKK’lı teröristlerin açtığı ateş sonucu yaralanan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ’ın, tedaviye alındığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde şehit olduğu bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 16 Kasım 2024 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisine devam edilen kahraman silah arkadaşımız Mu. Uzm. Çvş. Eren Kızıldağ, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 2 Aralık 2024 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.