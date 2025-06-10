Bursa’da evden kaçan 16 yaşındaki Sude Solak’tan 2 haftadır haber alınamıyor. 16 yaşındaki kızın 6. kez evden kaçtığı öğrenilirken, gözü yaşlı aile kızlarının bulunması için yardım bekliyor.

Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi’nde yaşayan 16 yaşındaki Sude Solak, evden ‘ekmek almaya gidiyorum’ diyerek dışarı çıktı. Aradan geçen süre zarfında kızlarından haber alamayan aile telaşlanıp kızlarını aramaya çıktı. Tüm çabalarına rağmen kızlarına ulaşamayan aile Yavuz Selim Polis Merkezi’ne kayıp müracaatında bulundu. 6. kez evden aynı bahaneyle kaçtığı öğrenilen Solak’ın 2 hafta geçmesine rağmen haber alınamaması üzerine acılı aile yetkililerden yardım istedi. Polis ekiplerince tahkikat başlatılırken, aile kızlarına ulaşılması konusunda 112 ekiplerine bilgi verilmesini istedi.