Antalya’nın Manavgat ilçesinde 4 katlı binada yük asansörü kurulumu yaparken 4 metre yükseklikten düşerek ağır yaralanan Mehmet Ali Güner (45), 9 günlük hayat mücadelesini kaybetti. Güner’in dengesini kaybedip düştüğü anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 1 Haziran tarihinde Aşağı Pazarcı Mahallesi 1084 sokakta meydana geldi. 4 katlı binanın dış cephesinde yük asansörü kurulumu yapan Mehmet Ali Güner bir anda dengesini kaybederek 4 metre yükseklikteki iskeleden düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine verilen adrese gelen 112 Acil Sağlık ekibi olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Güner’i ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Boynunda kırık olduğu ve hayati tehlikesi bulunduğu belirlenen Mehmet Ali Güner buradaki müdahalesinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Güner 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı.